«تاس»: كييف تخطط لشن هجوم كبير على «دونباس»

قالت وكالة تاس الروسية إن جنودا أوكرانيون، كانو قد استسلموا إلى القوات الروسية، قد صرحوا أن هناك خطط من جانب كييف لهجوم واسع النطاق ضد منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ونقلت الوكالة الروسية تصريحات لإدوارد باسورين، وهو أحد القادة العسكريين الموالين لروسيا في دونباس، في بث مباشر على قناة «روسيا 24» التليفزيونية، إن الجنود الأوكرانيين الذين انحازو إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية يؤكدون أنهم تلقوا أمرًا بالاستعداد لعمليات قتالية واسعة النطاق.

العملية الروسية في أوكرانيا جاءت في وقت مناسب

وأضافت الوكالة إن «باسورين» الذي يشغل منصب نائب رئيس الميليشيا الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، قد شدد على أن ما أسماه بـ«العملية الخاصة» التي تقوم بها روسيا جاءت في وقتها المناسب للغاية وتم العمل بها في وقت مبكر، وأضاف: «لو لم نفعل ذلك لكان هناك المزيد من الضحايا بين المدنيين».

قرارات بوتين جاءت استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس

وقالت الوكالة الروسية إن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن «العملية العسكرية» في أوكرانيا، كانت استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس، ولذلك فقد اتخذ «بوتين» قرارًا بتنفيذ «العملية العسكرية» من أجل حماية الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

روسيا: لا يوجد استهداف للمدنيين في أوكرانيا

وأضاف تقرير الوكالة الروسية أنه عند توضيح التطورات الجارية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية لا تستهدف المدن الأوكرانية، لكنها سوف تنفذ بعض الضربات الدقيقة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتقوم بتعطيلها، بينما لن توجه تهديدات إلى السكان المدنيين على الإطلاق.