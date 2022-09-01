حظك اليوم برج الثور الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شخصية موثوقة وعملية، ومخلصة، ومسؤولة، ومستقرة، أما نقاط الضعف لديه فتتمثل في أنهم شخصيات عنيدة وغيورة بشكل كبير، فهو يغير على أحبابه لدرجة تجعلهم لا يحبوا ذلك.

مواصفات برج الثور

كما أنهم يتمكنون من التركيز بشكل كبير على تلبية مطالب شخصًت آخر، ما يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة، كما أنهم يحاولون السيطرة على كل التحديات التي يواجهوها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة الي تستعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يجب أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار في مختلف الأمور التي تواجهك بشكل كبير في حياتك، لذا عليك أن تكون أكثر هدوءا في التعامل مع الأمور التي تواجهك حتى لا فتفقد وظيفتك وتستطيع التعامل مع الأمور وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور اليوم الخميس 1 سبتمبر الحالي.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك، حيث أن الخلافات قد تجعلك تكره أحبائك وتتعامل معهم بشكل سئ، وقد تخسر الكثير من الأحباب في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الخميس 1 سبتمبر الحالي.