مواعيد حركة قطارات النوم «القاهرة - أسوان» والعكس

تسير العديد من قطارات السكة الحديد، على الوجهين القبلي والبحري، من خلال 800 رحلة في اليوم الواحد، فوفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تحرص صحيفة «الوطــن» على تقديمه، نوفيكم بمواعيد قطارات النوم خط «القاهرة - أسوان» والعكس.

مواعيد قطارات النوم على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 84

القاهرة - 7:20 م.

الجيزة - 7:50 م.

أسيوط - 12:45 ص.

قنا - 4:10 ص.

الأقصر - 5:15 ص.

إدفو - 6:50 ص.

أسوان - 8:15 ص.

قطار رقم 1086

القاهرة - 7:35 م.

الجيزة - 8:00 م.

أسيوط - 12:55 ص.

سوهاج - 2:20 ص.

جرجا - 2:50 ص.

نجع حمادي - 3:45 ص.

قنا - 4:35 ص.

الأقصر - 5:35 ص.

إسنا - 6:20 ص.

إدفو - 7:05 ص.

كلابشة - 7:43 ص.

كوم أمبو - 8:00 ص.

أسوان - 8:35 ص.

قطار رقم 86

القاهرة - 7:45 م.

الجيزة - 8:20 م.

أسيوط - 1:05 ص.

سوهاج - 2:40 ص.

نجع حمادي - 4:00 ص.

قنا - 4:55 ص.

قوص - 5:30 ص.

الأقصر - 6:10 ص.

إسنا - 6:55 ص.

إدفو - 7:40 ص.

كلابشة - 8:20 ص.

كوم أمبو - 8:40 ص.

دراو - 8:55 ص.

أسوان - 9:25 ص.

قطار رقم 82

القاهرة - 9:10 م.

الجيزة - 9:40 م.

أسيوط - 2:30 ص.

سوهاج - 4:05 ص.

جرجا - 4:35 ص.

نجع حمادي - 5:40 ص.

قنا - 6:40 ص.

الأقصر - 7:50 ص.

إسنا - 8:35 ص.

إدفو - 9:30 ص.

كلابشة - 10:10 ص.

كوم أمبو - 10:30 ص.

أسوان - 11:10 ص.

مواعيد قطارات النوم على خط أسوان - القاهرة

قطار 83

أسوان - 4:20 عصرا.

كوم أمبو - 5:05 م.

كلابشة - 5:20 م.

إدفو - 6:00 م.

إسنا - 6:50 م.

الأقصر - 7:45 م.

قنا - 8:20 م.

نجع حمادي - 9:35 م.

جرجا - 10:20 م.

سوهاج - 10:55 م.

أسيوط - 12:20 ص.

الجيزة - 5:10 ص.

القاهرة - 5:30 ص.

قطار 87

أسوان - 5:15 عصرا.

دراو - 5:45 م.

كوم أمبو - 6:00 م.

كلابشة - 6:15 م.

إدفو - 6:55 م.

إسنا - 7:40 م.

الأقصر - 8:35 م.

قوص - 9:00 م.

قنا - 9:35 م.

نجع حمادي - 10:30 م.

سوهاج - 11:50 م.

أسيوط - 1:15 ص.

الجيزة - 6:05 ص.

القاهرة - 6:25 ص.

قطار 1087

أسوان - 8:10 م.

كوم أمبو - 8:55 م.

كلابشة - 9:15 م.

إدفو - 9:55 م.

إسنا - 10:40 م.

الأقصر - 11:35 م.

قنا - 12:30 ص.

نجع حمادي - 1:20 ص.

جرجا - 11:05 ص.

سوهاج - 2:40 ص.

أسيوط - 4:00 ص.

الجيزة - 8:50 ص.

القاهرة - 9:10 ص.

قطار 85

أسوان - 8:20 م.

إدفو - 9:45 م.

الأقصر - 11:30 م.

قنا - 12:30 ص.

أسيوط - 4:10 ص.

الجيزة - 9:10 ص.

القاهرة - 9:30 ص.