الجنايات تستكمل محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي.. «انتقم من صديقه»

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، داخل مزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوربي».

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية التي عُقدت يوم 6 أغسطس، لجلسة اليوم السبت 3 سبتمبر لسماع مرافعة دفاع المتهم مرتكب واقعة مذبحة الريف الأوروبي.

نظر الجلسة داخل غرفة المداولة

وشهدت الجلسة الماضية، وصول المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم اقتياده ووضعه داخل قفص الاتهام ونزع الأصفاد من يديه حتى بدء الجلسة، وجرى اصطحابه إلى غرفة المداولة بعدما قرر رئيس المحكمة أن تكون الجلسة سرية.

الجلسة استمرت 15 دقيقة

استمرت الجلسة نحو 15 دقيقة داخل غرفة المداولة، وبعدها خرج المتهم تمهيدًا لترحيله مرة أخرى من مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، إلى محبسه مرة أخرى، وصدر بعدها قرار بتأجيل الجلسة لليوم السبت، لسماع مرافعة دفاع المتهم.

الدافع في ارتكاب الجريمة

والسبب وراء ارتكاب المتهم لمذبحة الريف الأوروبي، حسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، هو الانتقام من المجني عليه «الأب» بعد رفضه زواج إحدى بناته من المتهم، وهو ما أوغر الحقد في صدره وقرر أن يثأر لنفسه بالتعدي على ابنته لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها وبعدها قرر التخلص منهم جميعًا.