أسعار النفط تستقر مع زيادة احتمالات خفص «أوبك +» للإنتاج

استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث رفعت مجموعة «أوبك+» من احتمالات خفض إمدادات النفط، بينما تأثرت احتمالات اتفاق قد يعيد صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى السوق.

تراجع أسعار الخامين

كان خام برنت تراجع إلى 101.20 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% إلى 94.67 دولار للبرميل، بحسب CNBC.

وساعدت التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الاثنين، بشأن الانفصال بين أسواق العقود الآجلة والأسواق المادية، والتي أشار فيها إلى احتمال خفض أوبك + للإنتاج، في دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا: «من الواضح أن الإشارة إلى أن السعر لا يتماشى مع الأساسيات وأن أوبك+ يمكن أن تخفض الإنتاج كان له التأثير على الطلب».

تراجع الأسعار إلى ما دون 90 دولارًا

وأضاف، قد يجعل ذلك أيضًا فرصة العودة إلى ما دون 90 دولارًا على المدى القريب صعبة المنال ما لم يتم الاتفاق على اتفاق نووي ووضع شهية أوبك+ للتخفيضات على المحك.

وتتواصل المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث قالت إيران إنّها تلقت ردًا من الولايات المتحدة على النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق.

انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية

كما أدى انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية إلى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار. وانخفضت مخزونات النفط بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس إلى 421.7 مليون برميل، وهو ما يفوق توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بشأن انخفاض قدره 933 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 27 ألف برميل في الأسبوع إلى 215.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات سابقة بانخفاض 1.5 مليون برميل.