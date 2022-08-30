أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية.. اعرف وصل لكام؟

تواصل أسعار الذهب الصعود الطفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 30 أغسطس 2022، وفقا للمعلن من شركات ومحلات الصاغة المحلية، وسط حالة عامة من التذبذب السبب الرئيسي فيها البورصات والأسواق العالمية.

ووفقا لشعبة الذهب، فإن سعر أوقية الذهب في مصر، وصلت إلى 1.736 دولار، مقابل 1.732.4 دولار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتابعت الشعبة في بيان رسمي، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 21؛ الأكثر انتشارا بالسوق المصري خاصة الأقاليم، سجل 1,089 جنيه دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، بزيادة 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

كذلك، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية دون مصنعية 933,4 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 بالسوق المحلي 1,244.5 جنيه دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما جرام الذهب الأقل انتشارا في مصر عيار 14 سجل 728 جنيها للجرام دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 8,712 جنيه دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الفائدة على الدولار والاستثمار في الذهب

وأثار خطاب «باول»، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مخاوف المستثمرين بسوق الذهب بعد أن كشف عن نيته مواصلة سياسته النقدية التشددية.

وعلى الناحية الأخرى، أوصى كاتب «الأب الغني.. الأب الفقير» خلال مداخله له مع «بلومبرج»، المستثمرين بشراء الذهب والفضة والبيتكوين، وجميع الأصول التي لها علاقة بالطبيعة.