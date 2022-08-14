حزب المصريين الأحرار يشارك في الصلاة على جثامين ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، صلوات الجنازة على جثامين ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة والمقرر إقامتها بكنيستي العذراء الأثرية «الجزارين»، والعذراء والملاك بكورنيش الوراق.

ضحايا حريق كنيسة إمبابة

وأوفد الدكتور عصام خليل وفدًا يضم محمد البنا، أمين المحليات وعضو الهيئة بالحزب، ورضا فوزى، عضو أمانة العمل الجماهيري المركزية، ومدحت مختار، أمين سر لجنة خدمة المواطنين المركزية وجرجس وليم مسؤول قطاع الجيزة والفيوم، للمشاركة وحضور الصلوات وتقديم واجب العزاء للأساقفة وأسر الضحايا، كما أوفد الحزب فريقًا صباح اليوم لزيارة المصابين والاطمئنان عليهم والوقوف على الاحتياجات للمساعدة قدر الإمكانات المتاحة.

الحزب ينعى ضحايا الحادث

كما أصدر رئيس الحزب بيانًا نعى فيه ضحايا حادث كنيسة إمبابة وقدم التعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.