بخطوات بسيطة.. تعرف على كيفية استخراج وثيقة الزواج عبر الإنترنت

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن طريقة استخراج وثيقة الزواج المميكنة «أون لاين»، خاصة بعدما سهلت وزارة الداخلية على المواطنيين، بإصدارها عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويقضي على الازدحام بمنشآتها.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات استخراج وثيقة الزواج المميكنة «أون لاين»، عن طريق موقع وزارة الداخلية.

الدخول على الموقع الإلكتروني

فى الخطوة الأولى لاستخراج وثيقة الزواج المميكنة، الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/contact، وإنشاء حساب على من خانة تسمى «تسجيل الدخول»، والضغط على إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات الشخصية والرقم القومى.

وفي الخطوة التالية، يجرى إدخال صلة القرابة لمقدم الطلب والبيانات الشخصية، منها الاسم رباعي والرقم القومى واسم «الأم، والزوج أو الزوجة»، وبعد ذلك يتم الضغط على الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

إدخال نظام الدفع

وفى الخطوة التالية يجرى إدخال نظام الدفع، وبعد أن إتمام طلب للحصول على وثيقة الزواج، تكون الخطوة الأخيرة تحديد موعد استلام الوثيقة.