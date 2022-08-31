الذهب يواصل تراجعه عالميًا للشهر الخامس.. و2% خسائر أغسطس

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في شهر واحد حول 1720 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، وتتجه نحو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي، إذ أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التزامه بمكافحة التضخم من خلال إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

2% تراجعات الذهب في أغسطس 2022

انخفض المعدن بأكثر من 2% حتى الآن في أغسطس، عاكسًا جميع المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الشهر.

وصرح جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لصحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع وأن تظل عند تلك المستويات حتى يهدأ التضخم، مرددًا التعليقات الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

توقعات بتراجع الذهب عالميًا

وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في يوليو وانتعشت ثقة المستهلك بشكل كبير في أغسطس.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1718.17 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يجرى التداول عند 1662.06 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

محليًا، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، 1257 جنيهًا للشراء و1246 للبيع، وسجل سعر الذهب عيار 21 للشراء 1100 جنيه وللبيع 1090 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية 943 جنيهًا للشراء و934 للبيع، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 8720 جنيهًا للبيع و8800 للشراء بدون مصنعية.