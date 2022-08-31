خبراء تعليم: قرار الرئيس بدعم مصاريف المتفوقين في الجامعات الأهلية حافز للجميع

قال خبراء في التعليم العالي والجامعي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المصاريف الدراسية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، يؤكد أن الدولة المصرية انتهجت مؤخرًا سياسة عظيمة تجاه المتفوقين والمتميزين بمختلف المجالات، وبما يحقق أهدافها وتطلعاتها نحو تطوير التعليم والاحتفاظ بالعقول المتميزة من الطلاب وعدم هجرتهم خارج مصر للدراسة، ودعم المتفوقين بمختلف المجالات يعتبر أولى خطوات إصلاح التعليم.

الجامعات الأهلية الجديدة

وأكد الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، والأستاذ بكيلة الآداب في جامعة كفر الشيخ، أن دعم الدولة للمتفوقين مؤخرًا يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وأهداف الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الكفاءات الحديثة والعقول المتميزة بمختلف المجالات العلمية والبحثية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

الجامعات الأهلية 2022

وأضاف «كمال» في تصريحات خاصة للوطن، أنه يجب على المجتمع المدني بمختلف فئاته السير على نفس نهج الدولة المصرية في دعم المتفوقين دراسيًا وعلميًا وبما يحقق التميز والكفاءة العلمية بين جميع الفئات.

من جانبه، قال الدكتور سليم عبدالرحمن الخبير التربوي، إن دعم الدولة المصرية للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية الجديدة خطوة إيجابية، مؤكدًا أنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني الاشتراك في هذه الخطوة وتدعم المتفوقين، لافتًا إلى أن تشجيع الرئيس السيسي للفئات المتميزة من الطلاب بمثابة حافز ودعم للجميع.

وأضاف «عبدالرحمن»، أن الدولة المصرية انتهجت خلال السنوات القليلة الماضية عدد من الخطوات المحفزة لأبنائها، بما يحقق دعم أجيال متفوقة تسعى للتميز والصدارة.