الداخلية: مقتل 3 عناصر إجرامية متورطين في استشهاد ضابطين بالأقصر

لقي 3 عناصر إجرامية من شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر وأسوان، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزتها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

الداخلية: مقتل 3 عناصر إجرامية في أسوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مما أدى إلى استشهاد كلا من «الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعي والنقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر»، من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر في نطاق دائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر وكوم أمبو بأسوان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها إنه بتاريخ اليوم 31 الجاري تم استهداف المتورطين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على «3 بنادق آلية- 6 خزائن- عدد من الطلقات- مبلغ مالي»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.