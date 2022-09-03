تأجيل محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي لـ5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، لاتهامه بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا، لجلسة 5 نوفمبر المقبل؛ لعرضه على الطب الشرعي.

ووصل «عاطف»، المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، إلى جلسة اليوم السبت، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه داخل قفص الاتهام تمهيدًا لبدء محاكمته في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في هتك عرض إحدى الفتيات المجني عليهن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي».

المتهم فشل في الاعتداء على إحدى الضحايا

وكشف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، عن أسباب ارتكابه للواقعة وهي رفض صديقه المزارع زواجه من إحدى ابنتيه، وهو ما أوغر الغل في صدره وقرر قتله وقتل ابنتيه حينما فشل في الاعتداء على أحدهما، واثنين من أحفاده داخل المزرعة التي يعمل بها.

المتهم ذبح صديقه ونجلتيه وحفيديه

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه بعدما قتل الفتاة التي كان يحبها، ذبح شقيقتها هي الأخرى لخروجها للاستغاثة بوالدها الذي كان يعمل في المزرعة المجاورة، وعند حضور صديقه تمكن من ذبحه بنفس الطريقة، وبعدها قرر التخلص من حفيديه اللذين كانا بصحبة المجني عليهما وابنته الأخرى.