محمود القط عن القرارات الاستثنائية: الرئيس ينحاز للمواطن دائما

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، في زيادة الدعم والأسر المصرية التي سيشملها بطاقة التموين، استمرار لنهج الرئيس منذ توليه المسئولية، فهو دائما يحنو على المواطن المصري، ويسعى جاهدا لتخفيف الأعباء عنه، سواء الناتجة الأزمات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية.

الرئيس اتخذ عدة إجراءات تدعم الطبقات الأكثر احتياجا

أضاف القط، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ وباء فيروس كورونا، يتخذ عددا من القرارات من شأنها أن تكون دعما وسندا للطبقات الأكثر احتياجا للمواطنين الذين يتأثرون بشكل مباشر بالتحديات الخارجية، بداية من جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، التي لا نعلم متى تنتهي.

وتابع: أن الرئيس يقدم حزمة من الإجراءت، مستجيبا لدعوات الحوار الوطني، وأيضا طبقا لما لديه من تقارير ودراسات واستعدادات للدولة المصرية، سواء بتوفير السلع الاستراتيجية أو بعض المواد الغذائية، وأيضا القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرا من اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي، كل هذا من شأنه توفير حماية اجتماعية أخرى للطبقات المتأثرة بالقرارات الاقتصادية.

القرارات حماية للطبقات التي تتأثر بالأزمات

واستكمل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنّ الرئيس يصدر قرارات، لتكون حماية للطبقات التي تتأثر بالأزمات اللاحقة، مؤكدا ثقتنا بأن الحوار الوطني سيكون له توصيات أخرى مستقبلا، من شأنها أن يكون بها بعض القرارات الإيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنها محل اهتمام ودراسة من الرئيس الفتاح السيسي، فهو دائما منحاز للمواطن، متمنيا أن يعيي المواطن المصري، ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات من أجله.