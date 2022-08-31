«المهن التمثيلية» تعلن موعد انطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

حددت نقابة المهن التمثيلية، الأربعاء 21 سبتمبر، موعدًا لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان «القاهرة للدراما»، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية، خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيجرى بث فعاليات المهرجان، عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فئات المسابقات بالدورة الأولى من المهرجان

من المقرر أن يجرى إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة، في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

اجتماعات مكثفة للجنة تحكيم المهرجان لمشاهدة الأعمال المرشحة

وتجتمع لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، أسبوعيًا لمشاهدة الأعمال المرشحة في المسابقة، وتصفيتها طبقاً لعدد من العوامل المحددة التي يتم تقييم جودة الأعمال بناءً عليها، للاختيار منها بموضوعية وشفافية، وتتكون اللجنة من مجموعة من خبراء الصناعة في مختلف المجالات، بمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير السينمائي سامح سليم والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

تقييم الأعمال الفنية وفقًا لمعايير معينة

في هذا الصدد، قالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، في بيانٍ صحفي، إن أعمال لجنة التحكيم تجري بشكل دوري منتظم، لمشاهدة كل الأعمال المرشحة في المسابقة، لافتة إلى أن هناك عددا من المعايير الفنية التي يتم تقييم الأعمال الدرامية على أساسها، من خلال أساتذة وخبراء وفنانين مخضرمين، وقد روعي في اختيار الأعضاء تنوع الخبرات والأعمار، بما يضمن الحيادية والموضوعية في اختيار الأعمال الفائزة.

وأضافت أن هذا المهرجان يعد فرصة عظيمة لإلقاء الضوء على المواهب الحقيقية، ودعمها لتستمر في تقديم أعمال فنية ذات جودة عالية، تليق باسم الدراما المصرية العريقة، وتكون انعكاسًا لاهتمام الدولة بهذه الصناعة وتوفير الإمكانيات اللازمة لنموها وتطورها، في ظل الدور الريادي لمصر بين دول المنطقة في مجال الفن والثقافة بوجه عام، مؤكدة أن تاريخ الدراما المصرية ملىء بالنماذج الناجحة والمؤثرة في المجتمع المصري والعربي.

ومن المقرر عقد مهرجان القاهرة للدراما سنوياً في سبتمبر من كل عام، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كإحدى ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.