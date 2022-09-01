ماذا تفعل إذا تأخر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. «التضامن» تجيب

يسعى العديد من الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض والإعاقات إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تمنحهم العديد من المميزات ويحصلون من خلالها على أموال أو راتب شهري.

وللاستفادة من المزايا التي تمنحها وزارة التضامن لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، يتقدم العديد من الأشخاص للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لإجراء فحوصات طبية لتحديد أحقيتهم في الحصول عليها.

وفي بعض الأحيان تتأخر بطاقة الخدمات المتكاملة في الاستخراج من قبل الجهات المسؤولة، لذا نوضح في التقرير التالي، كيفية تقديم شكوى لوزارة التضمان الاجتماعي.

الخط الساخن للاستفسار عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، أرقامًا للتواصل لتقديم شكاوى واستفسارات، ويمكن للشخص الاتصال على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، من خلال «15044»، لتقديم شكوى تأخرها.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وهناك العديد من الفئات المستحقة بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، كالتالي:

- أصحاب الأمراض السمعية.

- أصحاب الأمراض البصرية.

- أصحاب الأمراض السمع بصرية.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «الطول أقل من 140 سم».

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- مرضى الهيموفيليا.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- مرضى اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

- مرضى اضطراب طيف التوحد.

- مرضى اضطراب فرط الحركة، والجذام.

- متلازمة داون.

- مرضى فقد البصر التام.

- مرضى طيف التوحد.

- مرضى صغر أو كبر حجم الرأس.

- مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة.

- مرضى الشلل الدماغي.

- مرضى ضعف الأبصار لمن هم أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- مرضى ضعف السمع وتكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- مرضى شلل الأطفال في طرف واحد.

- مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- مرضى تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- مرضى فقد السمع التام.

- مرضى البتر متعدد الأطراف.