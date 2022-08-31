حسام الخولي: الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بحرفية شديدة

أشاد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بإجرات الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها على بطاقات التموين، قائلا إنها تستهدف إعانة البسطاء والفقراء من أبناء الشعب إذ أن معظم أصحاب البطاقات أسر محدودة الدخل، وزيادة السلع التموينية يعينهم في حياتهم المعيشية، خاصة بعد موجة التضخم التي ضربت أسواق العالم الغذائية عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية بحرفية حتى نستطع أن نخرج منها بأقل الخسائر».

إجراءات الحماية الاجتماعية كلفت الدولة 6 مليارات جنيه

أوضح أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي جرى إقرارها على بطاقات التموين كلفت الدولة ما يقرب من 6 مليارت جنيه، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم أوجه الرعاية للطبقة المتوسطة.

300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين

واختتم حديثه مطالبا الشعب المصري بالإلفاف حول القيادة الساسية، خاصة أن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية تفرض علينا التكاتف والتلاحم في صف واحد دون تفرقة أو تشتت في الآراء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ تطبيقها بداية من شهر سبتمبر المقبل.