دخان سيجارة وراء إنهاء حياة «ترزي شبرا الخيمة».. طعنتان من بائع بطيخ

دفع «رأفت» صاحب الـ25 عامًا، الذي يعمل «ترزي» حياته ثمنا لمشاجرة مع بائع بطيخ أجهز عليه بطعنتين بسبب دخان سيجارة، أمام محل عمله بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

جريمة بسبب دخان السيجارة

بعد خروج «رأفت» من منزله اتجه إلى محل عمله، والتقى شقيقه «نادر» كعادتهما كل يوم، قبل أن تنشب مشاجرة بينهما وبين شخص يدعى «وليد» بسبب دخان السيجارة الذي جاء على وجه المتهم أثناء مروره من أمام محل عمل «رأفت» ليتوعده المتهم بالقتل رغم اعتذار المجني عليه له ومحاولة إرضائه، دقائق وحضر المتهم أمام ورشة المجني عليه وبصحبته شخصان، وقام بطعن المجني عليه ليسقط غارقًا في دمائه.

المتهم أنهى حياة المجني عليه بطعنتين

تفاصيل تلك الجريمة رواها «نادر» شقيق المجني عليه، لـ«الوطن»: «شقيقي وقت الجريمة كان قاعد أمام محل عمله (ترزي) وكان المتهم يمر من أمامه، وبدون قصد دخان السيجارة جه على وجه (المتهم) وهو بائع بطيخ، ليبدأ المتهم في سبه بأبشع الألفاظ، وقال لشقيقي (هخلي الساعة دي آخر حياتك)».

وتابع: «عند تدخل المتواجدين ليفضوا الاشتباك بين المتهم والمجني عليه، توعده بقتله، رغم تأسف شقيقي له عن ذلك الفعل غير المقصود، وحاول تهدئة الأمور لكن بائع البطيخ لم يستجب، وبعد دقائق حضر بصحبة شخصين وقاموا بالاعتداء على شقيقي بطعنتين في القلب ليسقط قتيلا في الحال، وحاول يجري والناس مسكته لحد ما جت الشرطة.. أخويا مكنش له في المشاكل نهائي ولا عمره اتخانق مع حد والناس كلها بتحبه، إحنا عاوزين القصاص القانوني وتطبيق أقصى العقوبة على المتهم».

عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بشارع كوبري عرابي بدائرة القسم، وجرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

أشارت تحريات ضباط المباحث إلى أن المجني عليه «رأفت» يبلغ من العمر 25 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة بطعنتين في الصدر بسبب خلافات مع بائع بطيخ، وجرى القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحسبه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، بينما جرى إخلاء سبيل اثنين كانا برفقة المتهم في مسرح الجريمة، فيما أمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات.

قانوني يوضح عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وحول الموقف القانوني للمتهم، كشف رامي عبدالمنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن هذه الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأن عقوبة القتل في القانون المصري نصت على أن كل من يقوم بارتكاب جريمة قتل متعمدة تصل العقوبة للإعدام، ولكن لابد من توافر شروط في الجريمة وهي:

أولا: أن يكون المتهم قد خطط لتنفيذ جريمته من قبل.

ثانيًا: أن تكون الجريمة قد قام بها المتهم بطريقة غير آدمية على الاطلاق.

ثالثا: في حالة وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

رابعا: عندما يكون المجني عليه أحد موظفي الحكومة وتمت الجريمة في أوقات العمل الرسمية.

خامسًا: إذا كان السبب وراء وقوع الجريمة شيء يتعلق بالوظيفة التي يعمل بها المجني عليه.

سادسًا: في حالة وقوع الجريمة بقصد تسهيل عملية هروب شخص آخر متهم في جريمة قتل أخرى.