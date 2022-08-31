عامل يقتل زوجته بـ«الشومة» بسبب خلافات في الدقهلية.. وقانوني يوضح العقوبة

قتل عامل، يقيم في إحدى القرى التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، زوجته، حيث اعتدى عليها بالضرب بعصا غليظة «شومة»، وذلك بسبب خلافات بينهما، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلافات زوجية وراء الحادث

ورد بلاغ الى رجال الشرطة بالدقهلية، يفيد مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا داخل منزلها بإحدى القرى، وبالانتقال لمكان الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن زوجها 30 عامًا، وراء الواقعة، كما تبين أنه أقدم على ارتكاب الحادث بسبب خلافات زوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها ضربا بـ«عصا» مما أدى إلى مصرعها.

القبض على الزوج

وجرى القبض على الزوج المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

قانونى يوضح العقوبة

وحول عقوبة تلك الجريمة، قال حسام همام المحامي، لـ«الوطن»، إنه عند ارتكاب المتهم للجريمة لو كان قاصدًا القتل فإنه يتم توصيف الجريمة قتل عمد، أما لو كان لم يقصد القتل فإنها لا توصف قتل عمد.

وأوضح أن المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وفي الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جريمة القتل العمد جناية أخرى مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

كما نصت المادة 234، على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.