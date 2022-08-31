خبير: الاقتصاد المصري يسير وفق أجندة التنمية المستدامة 2030

أشاد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الواردات الجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، ومزايا القرار للاقتصاد المصري، إذ ذكر أن الرئيس دائمًا قريب من الواقع الاقتصادي والمواطن المصري، ويتخذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم، موضحًا أن الاقتصاد العالمي يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة تركت الكثير من المشكلات أبرزها التضخم العالمي.

العبور من الأزمة الاقتصادية الحالية

وأضاف «جاد الله»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن تلك الظروف العالمية الصعبة، استدعت النظر لبعض القرارات وإعادة المراجعة بشأنها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائما ما تكون توجيهاته للعبور من الأزمة الاقتصادية الحالية، التي يشهدها العالم بأكمله وليست مصر فقط، خاصة أن الأزمات الاقتصادية الحالية هي أزمات مستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

حالة التضخم العالمي تحتاج لمزيد من التيسيرات

أوضح الخبير الاقتصادي أن حالة التضخم العالمي تحتاج لمزيد من التيسيرات في دول العالم، بينما الاقتصاد المصري يسير وفق أجندة التنمية المستدامة 2030 ونجح بشكل باهر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وانطلاقاته الكبيرة في المجالات الاقتصادية، ولكن بعد فترة كورونا كان بمثابة تحد كبير وما تلاها من نشوب الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي مهمة، وتأتي في وقتها دائما، وجرى انخفاض معدلات التضخم وتراجع نسب البطالة، وخفض عجز الموازنة وكافة المؤشرات الاقتصادية تقدمت للأمام.