أمين سر التحالف الوطني: تسليم الدعم النقدي والغذائي لـ600 ألف أسرة غدا

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يبدأ غدا الخميس في توفير الدعم النقدي المستهدف تقديمه لـ420 ألف أسرة، بخلاف الدعم السلعي الغذائي والذي يستفاد منه 180 ألف أسرة مصرية على مراحل عدة.

600 ألف أسرة تستفيد من الدعم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدعم المقدم يجرى عبر مراحل مختلفة طبقا للتوزيع الجغرافي للأسر المستهدفة من قبل التحالف بواقع 600 ألف أسرة «عملنا مراحل مختلفة سواء في استلام الدعم النقدي عن طريق مكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية».

إتاحة الدعم أول سبتمبر

وتابعت: «الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف هتبدأ تتيح الأموال من يوم 1 في الشهر، وفيه جمعيات بتدي من يوم 5 وأخرى يوم 10، بحيث أننا ووصولا ليوم 20 في الشهر تكون الـ420 ألف أسرة استلمت الدعم النقدي الخاص بها من المؤسسات العاملة في القطاع».

أوضحت أن الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية يجرى بشكل شهري على مدار 6 أشهر، إذ يجرى مراعاة مبدأ «الكفاية» للأسر الأولى بالرعاية: «الأسر في التحالف تم دراسة مكوناتها وكام فرد والطبيعة العمرية وما يحتاجوه من حزم غذائية أو علاجية، والحزم ليست واحدة على الجميع، لكن سيتم تقديم الدعم الذي تحتاجه كل أسرة، بعد فترة دراسة كافية».

أضافت: «الدعم الغذائي اللي هنقدمه هيفرق مع المواطنين، وحتى المؤسسات المشاركة في تقديم ده للمواطنين وعلى رأسهم بنك الطعام، فهناك معمل قام بدراسة تفاصيل الأسر علشان نختار ليهم الطعام بعناية، ويتقدم ليهم ويوصلهم الغذاء الكافي والمشبع، وفيه كل اللي محتاجينه».