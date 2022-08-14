تحالف العمل الأهلي ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة.. ويقدم الدعم للمصابين

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، الذي وقع صباح اليوم خلال القداس الإلهي.

وقال التحالف الوطني، في بيان صادر عنه اليوم: «يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته».

تقديم الدعم اللازم للمصابين

وأشار التحالف في بيانه إلى أنه بدأ في تقديم أشكال الدعم المختلفة للمصابين، حيث جاء في البيان: «بدأنا في تقديم الدعم اللازم للمصابين بتحريك فرق طبية متخصصة من القطاع الطبي لمؤسسة أهل مصر للاطمئنان على المصابين والتنسيق مع مستشفيات الصحة في حال الاحتياج إلى التبرع بالدم أو تعزيز الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى أسر المتوفين».

البابا تواضروس يعرب عن حزنه لوقوع ضحايا حريق كنيسة إمبابة

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، أعرب عن حزنه لوقوع ضحايا في حريق كنيسة إمبابة، وقال في البيان الصادر عنه اليوم: «نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإنّنا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا».