إصابة 9 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي.

وبالانتقال تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل ببني مزار

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جميعهم من مراكز شمال محافظة المنيا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.