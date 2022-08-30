إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متعددة في الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء وإصابات الضحايا

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من: «محمد أ.» 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أحمد ح. ت.»، 25 سنة، اشتباه نزيف بالبطن، «مجدي ج.»، 27 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، «علي ي.»، 37 سنة، كسر في الحوض، «سمير س.»، 25 سنة، كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

عمل الفحوصات الطبية اللازمة

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.