إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على «صحراوي» بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب على طريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية أبو صالح في نطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب على الطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية أبو صالح، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، المصابين في الحادث، وهم «وفاء سيد أبو حمد»، 57 عاما، موظفة، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، و«أمنية سعيد حسن»، 31 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«آسر إسلام سيد»، 8 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالقدم الأيمن، و«لينا إسلام سيد»، 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، و«يزيد إسلام سيد»، 3 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات بالجسم، و«سمير حسن عثمان»، 65 عاما، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم من أسرة واحدة، ومقيمون في مركز الواسطي ببني سويف.