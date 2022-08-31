محافظ الأقصر يوافق على تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2022 - 2023، ليصبح 220 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، في ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الذي جاء وفقا لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.