جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتين لتهريب أقراص الترامادول المخدرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 1 في مطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك في ضبط محاولتي تهريب جمركي لعدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار أورلي الفرنسي على رحلة خطوط ترانسافيا، اشتبه محمد عدلي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركيه نطرًا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسماء إبراهيم وسامح سيد فتلاحظ وجود كثافات متشابهة.

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، كلف سيد فؤاد سيد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 260 قرصًا من عقار الترامادول المخدر مخبأه بين طيات الملابس وملفوفة داخل ورق حراري.

وكانت المحاولة الثانية بالتنسيق مع المقدم أحمد شديد بإدارة البحث الجنائي، حيث تم ترقب وصول أحد الركاب القادمين من مطار أورلي الفرنسي على رحلة الخطوط الجوية ترانسافيا، وقام عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فور وصوله فتبين وجود 60 قرصًا من عقار الترامادول المخدر.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 38 و 39 لسنة 2022.