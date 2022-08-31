«تضامن المنوفية»: 95 ألف مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة» في المحافظة

قال إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، إن الدولة مهتمة بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين في كافة المجالات التي تخصهم، وحرصًا من الدولة على تقديم كل أوجه الدعم لهم.

95 ألف مستفيد من برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستفيدين من تكافل وكرامة ضمن برامج الحماية الاجتماعية في المنوفية، يبلغ عددهم 95 ألف مواطن و300 شخص، فضلًا عن صرف مبلغ 2,630,000 جنيه مساعدات شهرية ودفعة واحدة من مؤسسة التكافل.

استهداف الأكثر احتياجًا

وأوضح أن المديرية تعمل وفق خطط لاستهداف الأكثر احتياجًا في القري الأكثر فقرًا في محافظة المنوفية من خلال قطاعات الرعاية والحماية والتنمية، ومن خلال عدد من البرامج والمبادرات التنموية لتحويل الأسر لأسر قادرة على تنمية مواردها، وذلك من خلال توفير مشروعات تنمية في صورة منح لا ترد.

تسليم مشروعات التضامن الاجتماعي للمواطنين في المنوفية

وتابع وكيل وزارة التضامن بالمنوفية: يتم تسليم المشروعات وفق احتياجات الأسرة وقدرتها على إدارة المشروع، بدءًا من ماكينات الخياطة ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التدريب حال الاحتياج والمساعدة في التسويق وكلها خدمات مجانية لدعم الأسرة من خلال التمكين الاقتصادي، وكذلك مشروعات البقالة و«التروسيكل» وتربية الدواجن ورؤوس الماشية، وكذلك توفير بعض مستلزمات بعض الحرف اليدوية.