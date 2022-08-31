النائب أشرف أمين: توجيهات الرئيس بصرف دعم استثنائي تعزز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس، تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية

وأوضح «أمين» في بيان له، أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق وأصدرها الرئيس السيسي، موجها الحكومة بتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، إذ وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتابع بأنه سيجري صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

وأشار النائب، إلى أن الدولة تسعى أيضا لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، مشددا على أن الدولة لن تترك المواطن وحيدا أمام الأزمة الاقتصادية الحالية.

صرف دعم استثنائي

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين، ويجري التجهيز لحزمة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر ستجري إضافة 300 جنيه لها.