جمال نور الدين: إنشاء طرق جديدة وحديقة مركزية بمحافظة كفر الشيخ

تواصل محافظة كفر الشيخ جهودها في أعمال إنشاء محاور جديدة بغرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، والتي تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير عواصم المحافظات.

إنشاء شارع جديد

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال الشارع القادم من مستشفى الرحمة بشارع الزواوي، وصولًا للميدان الجاري إنشاؤه بأبراج مكة، وإنشاء شارع جديد بعرض 15 متر، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة وعددها 109 برج سكني.

كما كلف المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بحيث لا يقل عرضه عن 24 متراً، ليكون امتداداً للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

إنشاء طريق يخدم عمارات الإسكان

وأمر محافظ كفر الشيخ، بإنشاء طريق جديد متجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لانشاء مشروعات خدمية جديدة، بالإضافة إلي إنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق «طنطا - المحلة»، لضمان عدم وقوع حوادث، مع سرعة الانتهاء من إنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المروري.

إنشاء محور من كفر عسكر حتى طريق أبوعمر

كما أعطي المحافظ، تعليماته، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - بلطيم»، وإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، ووجه بسرعة الانتهاء من كوبري كفر عسكر، كما وجه بإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق أبو عمر. يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق «كفر الشيخ - طنطا».

ووجه محافظ كفر الشيخ، أيضاً بتطوير الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، كما وجه بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبد الله، لتكون متنفساً جديداً للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة، بالإضافة لإنشاء وحدة تراخيص للنقل.

جدير بالذكر، أن إنشاء المحاور الجديدة يهدف للربط بين غرب وشرق العاصمة، دون الحاجة لدخول السيارات لوسط المدينة، للقضاء على التكدس المروري، وإيجاد سهولة حركة وتنقل سواء للقادمين من مدخل العاصمة من ناحية مراكز «دسوق، وفوه، ومطوبس» للراغبين التوجه للمناطق المتعددة من خلال امتداد طريق صبري القاضي سواء الاتجاه لمحور سعد زغلول، أو امتداد طريق صبري القاضي مروراً بسوق الجملة والإسكان ومنها لسخا، لرافدي الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة» من خلال طريق أبو عمر الذي قاربت أعمال التوسعة علي الانتهاء.