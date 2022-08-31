توزيع 30 ألف كرتونة ضمن مبادرة «وصل الخير» بالمنوفية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عملها بنجاح في كل المشروعات والمبادرات المختلفة، سواء أكانت مشروعات البنية التحتية أو المبادرات العامة ومساعدة الغارمين، ولعل مبادرة «وصل الخير» خير دليل على ذلك، إذ وزعت عددًا كبيرًا من صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المنوفية.

توزيع 30 ألف كرتونة ضمن وصل الخير بالمنوفية

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه جرى إطلاق مبادرة «وصل الخير» منذ عدة أشهر عن طريق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث جرى توزيع 30 ألف كرتونة من صندوق الحماية الاجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا في جميع مراكز وقرى محافظة المنوفية.

وتابع «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد نجاح مبادرة «وصل الخير» في مساعدة المواطنين في الشهور الماضية، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية استمرار هذه المبادرة إلى 6 شهور قادمة للعمل على إضافة آخرين من الأسر الأكثر احتياجا إلى هذه المبادرة.

شباب حياة كريمة يوزعون الكراتين

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه تم توزيع 30 ألف كرتونة من صندوق الحماية الاجتماعية، عن طريق شباب مؤسسة حياة كريمة في جميع المراكز والمدن والقرى في محافظة المنوفية، حيث يوجد في معظم القرى الموجودة شباب متطوع لمثل هذه الأعمال الخيرية.

واستكمل منسق عام حياة كريمة في المنوفية، أن حياة كريمة تواصل تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية والتي تشمل مساعدة الغارمين وغير القادرين.