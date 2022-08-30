«حياة كريمة» تسلم 4 مراكز شباب بكفر الشيخ بعد الإحلال والتجديد والإنشاء

سلمت مبادرة «حياة كريمة» مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أربعة مراكز شباب، بعد أن تم إحلالها وتجديدها وإنشائها، بينها إنشاء جديد لمركزي «شباب السكري، وخان الجني»، شمل بناء مقر إداري، وملعب كرة قدم، وسور، ورفع كفاءة مركز شباب «خليج بحرى»، وإحلال وتجديد ملعب «برج مغيزل»، ضمن المبادرة الرئاسية بمطوبس، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة شباب مطوبس.

إقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس، تشمل كل القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، الذي يُطبق بالمحافظة على عدة مراحل، والمرحلة الأولى منها بقرى مطوبس بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف، لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين، متضمنة 19 مشروعا بالشباب والرياضة.

إدراج 19 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم إدراج 19 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل فى إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار، وهي: «خان الجنى، والروضة، والسكري، إبيانة، والفتح، والغنايم»، وكذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار وملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر وتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب «خليج بحري» والملعب الخماسي، والسور، ومركز «معدية مهدي، وخليج قبلي، وبني بكار» والملعب، ومركز «شباب القني»، إنشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسى «ببرج مغيزل، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، ملعب خماسي، وإنشاء ملعب خماسى وسور بمركز شباب «برمبال».