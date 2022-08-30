رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«حياة كريمة» تسلم 4 مراكز شباب بكفر الشيخ بعد الإحلال والتجديد والإنشاء

كتب:

مصطفى عنز وخير الله فؤاد
11:30 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
مراكز الشباب الجديدة

مراكز الشباب الجديدة

سلمت مبادرة «حياة كريمة» مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أربعة مراكز شباب، بعد أن تم إحلالها وتجديدها وإنشائها، بينها إنشاء جديد لمركزي «شباب السكري، وخان الجني»، شمل بناء مقر إداري، وملعب كرة قدم، وسور، ورفع كفاءة مركز شباب «خليج بحرى»، وإحلال وتجديد ملعب «برج مغيزل»، ضمن المبادرة الرئاسية بمطوبس، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة شباب مطوبس. 

إقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى مركز مطوبس، تشمل كل القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، الذي يُطبق بالمحافظة على عدة مراحل، والمرحلة الأولى منها بقرى مطوبس بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف، لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين، متضمنة 19 مشروعا بالشباب والرياضة.

إدراج 19 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم إدراج 19 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل فى إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار، وهي: «خان الجنى، والروضة، والسكري، إبيانة، والفتح، والغنايم»، وكذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار وملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر وتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب «خليج بحري» والملعب الخماسي، والسور، ومركز «معدية مهدي، وخليج قبلي، وبني بكار» والملعب، ومركز «شباب القني»، إنشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسى «ببرج مغيزل، ومنية المرشد، والجزيرة الخضراء»، ملعب خماسي، وإنشاء ملعب خماسى وسور بمركز شباب «برمبال».

اقرأ المزيد:

زراعة أشجار بميادين وحدائق كفر الشيخ لتنقية الهواء من الملوثات

أستاذ بجامعة كفر الشيخ: زراعة الأنسجة النباتية تضاعف اقتصاد مصر

مصرع ربة منزل لدغها ثعبان داخل عشة لتربية الدواجن في كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تكرم فارس غالي الخامس على العالم في المصارعة

عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ببيلا في كفر الشيخ

البحث عن جثمان طفل غرق بشاطئ برج البرلس في كفر الشيخ

مصرع طفل سقطت عليه سيارة أثناء صيانتها في كفر الشيخ

مصرع وإصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في كفر الشيخ

تراجع سعر طن الأرز الشعير في كفر الشيخ.. سجل 10 آلاف و50 جنيها

رفع 1995 طن مخلفات في 14 مركزا ومدينة بمحافظة كفر الشيخ
بقلم مصطفى عنز وخير الله فؤاد