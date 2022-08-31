وزير الصناعة: 149 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار في 2021

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر وكوت ديفوار ترتبطان بعلاقات مشتركة راسخة وتاريخية تستند إلى دعم سياسي قوي في مختلف المحافل والمنتديات الاقليمية، مشيرا إلى التزام مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة في تنفيذ الخطط الطموحة لتحويل القارة إلى أفريقيا التي نريدها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ62 لدولة كوت ديفوار، بحضور ثيموتي ايزوان، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية بمصر.

ونقل الوزير، خلال كلمته، تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحكومة وشعب دولة كوت ديفوار، وكذا للسفير الإيفواري بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، متمنيا تحقيق السلام والرخاء بمصر وكوت ديفوار.

دعم خطط التصنيع بالقارة الأفريقية

وأشارإلى أن التنمية الاقتصادية الأفريقية تعد إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، ومصر تسعى إلى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم خطط التصنيع بالقارة الأفريقية.

ولفت إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاستثماري مع دول القارة الأفريقية من خلال تعزيز الروابط الإقليمية والتكامل الاقتصادي القاري، مشيرا الى أن الاستثمارات المصرية بأفريقيا ارتفعت عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار في حين يبلغ إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.

أوضح الوزير أنه خلال السنوات الماضية عملت الحكومتان المصرية والإيفوارية ومجتمعا الأعمال بالبلدين عن كثب على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما وأن معدلات التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار لا تعكس الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 149 مليون دولار مقارنة بنحو 53.5 مليون دولار خلال عام 2020 محققا نسبة زيادة بلغت 178.5%، مشيرا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية واللدائن والورق والزجاج والحديد والحديد والصلب والكاكاو والخشب والفاكهة.

وأعرب الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار خلال السنوات القليلة المقبلة.

أوضح أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر وكوت ديفوار خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات.