«الصحة العالمية»: تراجع نسب إصابات ووفيات كورونا عالميا

أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل، بأن منظمة الصحة العامية أشارت إلى تراجع نسب الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ظهور فيروس كورونا في الصين عام 2019

وظهر فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان وسط دولة الصين، نهاية عام 2019، وبعدها بعام ظهرت اللقاحات المضادة للفيروس في دول الصين وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وجرى توزيع اللقاحات ضمن خطة تنفذها الأمم المتحدة.

عدد الجرعات والوفيات والإصابات حول العالم

وأوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيانها الدوري لعدد إصابات كورونا حول العالم، أن الإصابات بلغت اليوم الأربعاء، 602 مليون و267 ألفا و508 حالات، في حين سجلت الوفيات 6 ملايين و490 ألفا و895 حالة، فيما وصل عدد اللقاحات المضادة حول العالم التي حصل عليها الأشخاص إلى 12 مليارا و133 مليونا و593 جرعة.