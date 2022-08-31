دنيا سمير غانم: انتظروني في مسرحية «أنستونا» قريبا

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن رغبتها في تقديم أعمال فنية متعددة بعيدا عن الكوميديا، موضحة أنها منشغلة حاليا بتقديم مسرحية جديدة يجرى عرضها خلال الشهر المقبل، قائلة: «أول مرة في حياتي أقدم مسرح وهو عمل محتاج مجهود.. والمسرحية موسيقية كوميدية».

تغيير اسم المسرحية

وكشفت دنيا سمير غانم، خلال حوارها مع الإذاعية زهرة رامي ومنة عامر، على إذاعة إينرجي، عن اسم مسرحيتها الجديدة، وهي «أنستونا»، بعدما كان اسمها «روحي أنا»، مشيرة إلى أنها كانت ترغب منذ فترة طويلة تقديم عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال.

خالد جلال شخص يحب الفن

ووصفت المخرج خالد جلال بأنه شخص يحب الفن والمسرح جدًا، كما أشادت بمؤلفي المسرحية أحمد عبد الوهاب، قائلة: «دمهم خفيف وعاملين مسرحية هتعجب الناس».

وتحدثت دنيا سمير غانم عن مسيرة والدها الراحل في المسرح، قائلة: «أتمنى أن أقدم ربع تاريخ والدي في المسرح وهو اللي حببنا أنا وإيمي في الفن.. كنا بنروح معاه كل خميس وجمعة.. ومن زمان جدا مستنية الخطوة دي».

«كان حلم حياتي أقف قدام والدي على المسرح»

أضافت: «بابي كان متضايق إن محدش بيعمل مسرح من المنتجين غير الأستاذ أحمد الإبياري.. كان حلم من حياتي أقف قدام والدي على المسرح بس الحمد لله»، مشيرة إلى أن مسرحيتها الجديدة من إنتاج السبكي وهي الشركة الوحيدة التي تحمست لتقديم المسرحية في مصر قبل عرضها في الدول العربية وليس العكس.

وأشادت دنيا سمير غانم بفريق مسرحيتها الجديدة «الفنان بيومي فؤاد من الناس الجميلة جدا في الشغل وكل حاجة عملتها هو كان فيها وهو على المسرح هيعجبكوا جدا.. هو اتخلق عشان المسرح».