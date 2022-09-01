دنيا سمير غانم: أتواصل مع أمي وأبي بعد وفاتهما عن طريق الفن

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج والممثل هشام جمال، بعد انفصالهما فنيا، خلال الفترة الماضية، قائلة: إن طريقة تفكيرها الفنية، اختلفت بعد رحيل والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

بعد وفاة والديّ شعرت أنني بحاجة لتقديم أعمال فنية تُعبر عني

أوضحت دنيا سمير غانم، خلال استضافتها في حلقة خاصة عبر محطة راديو إينرجي 92.1، مع زهرة رامي ومنة عامر، حقيقة الخلاف مع هشام جمال، قائلة إنها بعد التجربة التي مرت بها مع والدها ووالدتها، شعرت أنها بحاجة لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عنها.

وردا على سؤال زهرة رامي، حول أنها لم تكن بحريتها أثناء تعاونها مع هشام جمال، قالت دنيا سمير غانم: أنها لا تقصد ذلك بالمعنى الحرفي، لكن العديد من الظروف التي مرت بها في حياتها الشخصية، لم تمنحها الفرصة لتقديم كل ما تحلم به فنيا.

لما بغني أو بمثل ببقى شايفة أبويا وأمي

وأشارت دنيا سمير غانم، إلى أنها بعد رحيل والدها ووالدتها، شعرت بأنها بحاجة للتواصل معهما من خلال فنها، موضحة: «بقيت حاسة إني عاوزه فن وإنه ده اللي هيوديني عندهم .. ولما بغني أو بمثل ببقى شيفاهم وببقى حاسة إنهم حاسين بيا».

وفي سياق متصل، كشفت دنيا سمير غانم كواليس تحضير أغنية «أسيب نفسي وأغني»، قائلة إنها فور الاستماع لها مع الملحن عمرو مصطفى شعرت بأنها تعبر عنها في هذه المرحلة ووافقت على تقديمها فورا.

حاسه إني عاوزه أبقى حرة وأشتغل مع ناس جديدة

وتحدثت دنيا سمير غانم عن استراتيجيتها المستقبلية في اختيار أعملها بعد رحيل والديها موضحة: «حسيت إن الوقت كان ضدى وفي حاجات كتير كنت عاوزه أعملها وكانت متأجلة ودلوقتي حاسه إني عاوزه أبقى حرة وأشتغل مع ناس جديدة».

وكشفت دنيا سمير غانم عن تعاونها مع الموزع نابلسي في العديد من الأعمال بعد نجاح أغنية «أسيب نفسي وأغني»، كما سيقدم أغنيات مسرحيتها الجديدة.

وقالت دنيا سمير غانم إنها كانت متأكدة أن أغنية «أسيب نفسي وأغني» ليست أغنية صيفية أو كما وصفت : «مش ستايل الصيف»، لكنها أصرت على طرحها وتأجيل أعمال تجارية أخرى.

وأوضحت أنها اختارت تقديمها بطريقة الرسوم المتحركة لأنها كانت الأفضل للشرح والتعبير عما ترغب في تقديمه وإيصاله للجمهور من خلالها وعن أفكارها.

كما عبرت عن سعادتها بنجاح تجربتها للغناء مع ذوى الهمم، متمنية تكرار هذه التجربة بعد أغنية «نفس الحروف».