دنيا سمير غانم ترفض عروضا لتجسيد حياة أسرتها فنيا: «مش في دماغي»

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنّ ابنتها كايلا، صاحبة الـ8 سنوات، لديها ذوق موسيقي عال، وصوتها جيد في الغناء، لكنها لم تنتبه لهذه الموهبة حتى الآن.

وتمنت دنيا سمير غانم، ألا تأخذ منها ابنتها كايلا صفة محددة، وهي التردد موضحة: «محبش تاخد مني البطء والتردد، وتاخد راحتها لإني بفكر كتير».

وأشارت دنيا سمير غانم، خلال حوارها على إذاعة إينرجي، إلى تلقيها الكثير من العروض، لعرض حياة أسرتها الشخصية من قبل «كعائلة فنية»، لكن جرى رفضها، موضحة: «مكنش في دماغنا».

لا أفضل مشاركة الكثير من أمور حياتي على السوشيال ميديا

وقالت دنيا سمير غانم، إنها بشكل شخصي، لا تفضل مشاركة الكثير من أمور حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها مؤخرًا، أصبحت أكثر نشاطا ومشاركة لأخبارها مع متابعيها.

أنا وأختي إيمي نحب الجلوس في البيت لساعات طويلة

وعن شقيقتها إيمي سمير غانم، قال إنهما لا يتبعان روتين يومي ولكنهما تشتركان في العديد من الاهتمامات والعادات أبرزها البقاء في البيت لفترات طويلة موضحة: «إحنا بيتوتيين».

وأشارت إلى أنها وشقيقتها كانتا تفضلا البقاء في المنزل منذ صغرهما ومشاهدة الفوازير وبطوطة ونيللي وشريهان وتقليدهما، فيما يتمتع زوجها رامي رضوان بشخصية جادة ووقورة فيما يخص عمله، أما في الحياة الخاصة فهو شخص يحب الترفيه واللعب مع الأصدقاء والغناء أيضا «أكتيف أكتر مني».