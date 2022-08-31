مد موعد قبول الطلاب الجدد بمعاهد أكاديمية الفنون في الهرم والإسكندرية

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، مدّ موعد القبول للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي 2022 /2023، حتى يوم الخميس 2022/9/8، إذ سيغلق موقع التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وقال الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي، لـ «الوطن»، إنه جرى مدّ موعد القبول للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون في الهرم والإسكندرية للعام الدراسى 2022 - 2023، ذلك حتى يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.

معاهد أكاديمية الفنون 2022

1- معهد الفنون المسرحية.

2- معهد السينما.

3- المعهد العالي للموسيقى العربية.

4- المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار

5- المعهد العالي للباليه

6- المعهد العالي للنقد الفني

7- المعهد العالي للفنون الشعبية

8- المعهد العالي لفنون الطفل

أكاديمية الفنون

مدة الدراسة بأكاديمية الفنون 4 سنوات، ومن بين شروط القبول حصول الطالب على الثانوية العامة بمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وتحديد موقف الطالب من التجنيد للذكور- (أدى الخدمة، إعفاء نهائي، مؤجل، لم يصبه الدور)، وألا يزيد سن الطالب عن 22 عاما في أول أكتوبر المقبل، وكذاك اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي الخاص بكل معهد.

ويشترط تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين على المؤهل الدراسي من أعوام (2020-2021-2022).

وتقبل الأكاديمية الطلاب بنظام التعليم الموازي (بمصروفات) دون التقيد بشروط في بعض المعاهد: (معهد الفنون المسرحية، معهد السينما، معهد الموسيقى).

ويجري التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للأكاديمية من هــــنـا، على أن يجري تأكيد الطلب من الأكاديمية وتسديد رسوم الطلب التي تقدر بـ 750 جنيها.

وحددت الأكاديمية ثمن مظروف القبول بنظام التعليم الموازي 1300 جنيه.