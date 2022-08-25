أيمن بهجت قمر: «علمت أولادي لو الناس حبتكم هتتفتح لكم أبواب الدنيا»

قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن والده توفى عندما كان في الصف الثالث الإعدادي ثم انتقل للعيش مع والدته لأنهما كانا منفصلين، متابعا: «أبويا كان عايش حياة عزاب وحسن مصطفى قال لوالدي انت هتبوظ الواد لازم ينام بدري.. ووالدتي كانت عاوزة بقى تِربي وقررت إني أرجع بيت والدي» .

والدتي أجرت منزلنا للمساعدة في المصروفات

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «والدتي كانت مأجرة البيت لشباب من المنصورة علشان تساعد في مصاريف البيت عاملينها مكتب استيراد وتصدير.. رحت قولتلهم أن والدتي طردتني من البيت وأنا مش لاقي مكان أبات فيه قالولي اتفضل اقعد معانا ولما سافروا غيرت الكالون وقولتلهم عندكم أمي روحوا اتصرفوا معاها».

وتابع: «والدي سابلي ميراث 7 آلاف جنيه وطبعا اتشالوا في البنك لأني كنت لسه كان 16 سنة، والدي كان متفق مع شريهان على نسبة من إيرادات مسرحية وكان عندي 21 سنة، وكلموني علشان أعمل تنازل وقولتلهم كلموا خالي هو الوصي عليا وطلبت 50 ألف جنيه قالولي لا هما 11 ألف بس كانت مسرحية شارع محمد علي، وبعدها طلبت 100 ألف جنيه، وشريهان قالتلي أنا في ضهرك وأعطوني 90 ألف جنيه».

ولفت إلى أنه بعد حصوله على البكالوريوس شعر أنه يهديها لوالده، مضيفًا: «كنت في حوار مع سيد حجاب، قالي أنت لو كتبت مش هتخلص تعليمك، ولكن أنا خلصت أهو صحيح بعد 33 سنة.. بعلم أولادي إن الدنيا من غير ناس ماتنداس، ولو الناس حبتك هتتفتح لك أبواب الدنيا».

قررت أخوض التجربة وأذاكر واجتهد

وواصل: «كل سنة أنا بدفع المصاريف عادي، ومحافظ على إني أبقى في الكلية، لكن في الآخر الحمد لله عملتها.. وأنا كنت وعدت حمايا ونفذت الوعد، لكن بعد سنين، وأنا اتعملي لجنة لوحدي والمواد بتاعتي أنا اتلغت».

واستكمل: «أنا قررت أخوض التجربة وأذاكر واجتهد، وعشت التجربة بكل حاجة فيها، وكان عندى مشروع التخرج، والشباب اللى معايا لما اتولدوا كان عندى 26 سنة، وأمي أكثر واحدة فرحت بنجاحي.. وأمي زوج خالتها إسماعيل يس، ووالدي طلب ايدها منه، ورفض قاله انت لسه مش جاهز دلوقتي، أمي حضرت الفن الحديث كله وعبد الحليم كان عندهم في البيت وتعايشت مع الوسط الفني من أحلى نافذة وقولتلها هعمل مسلسل واسميه قصة حياة أمي»