مراد مكرم: أمي عيطت بسبب برنامج الطبخ وعمتي شتمتني وقالت لي هتفضحنا

استعرض برنامج «لحظات جريئة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، المهن التي كان يعمل بها عدد من المشاهير في مراحل مبكرة من عمرهم، حيث قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، إنه عمل بمهن كثيرة، مضيفًا: «اشتغلت نقاش وجزار، وصنعتي إني كنت نجار مسلح وفضلت كتير أشتغل كده 3 سنوات، لكنها شغلانة خطيرة، وحصل قدامي إن ناس اتصابت ووقعت من على السقالة لأني ممكن أدوس على الطاير أو اللوح يقع بيّا».

وأضاف بيكا، أنه دخل عالم الفن بسبب صديقيه محمد منصف وحمو الحلواني، اللذين كانا مغنيي مهرجانات شعبية: «كنت رايح أقعد معاهم وسمعوني مزيكا وقلت لهم حلوة، وقلت لهم هاغني عليها، فغنيت أغنية قشطة ونجحت ومسبتش شغلي، واشتغلت في قناة السويس».

وحول موهبتها في الغناء، قالت الإعلامية والفنانة منى عبدالغني: «كانت أستاذتي كريمة تختارني في المرحلة الإعدادية لكي أغني نشيد خلي السلاح صاحي في فقرة نشيد الصباح، وكانت أسرتي سعيدة بأنني أغني عندما كنت صغيرة، ودعموني لكي أنضم إلى معهد الموسيقى العربية».

وكشفت منى عبد الغني، عن محاذير أسرتها بخصوص الحياة الفنية، قائلة: «أول ما عمار الشريعي اختارني، المحاذير كلها طلعت وبقوا مصرين ييجوا معايا ومنعوني من السفر وقالوا: معندناش بنات تغني بالليل».

أما الفنان صلاح عبد الله، فقال إنه لم يكن يرغب في أن يكون مذيعا، لأنه كان يحب الفن: «اشتغلت مذيع بس كان بشكل شبه درامي، ولما حد بيقول لي إنت بتكتب أحسن ما بتمثل باعتبره دمرني، أنا شغلتي الأساسية إني ممثل».

وحول برنامج الطبخ الشهير، قال مراد مكرم، أنه لم يكن يقدم برامجا منذ 5 سنوات بسبب ظروف الثورة وما بعدها، موضحًا: «عشت سنين بهدلة، ولما جات لي فكرة البرنامج أمي عيطت، وقالت لي: بعد ما كنت بتستضيف عمرو دياب وكاظم الساهر رايح تعمل برنامج أكل، وعمتي شتمتني».