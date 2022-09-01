التصريح بدفن جثة ربة منزل بعد غرقها في سوهاج.. كانت بتغسل مفروشات

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدائرة مركز جرجا جنوبي سوهاج، بدفن ربة منزل بعد مصرعها غرقًا في إحدى الترع بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، في أثناء قيامها بغسل بعض المفروشات في الترعة، وانتشلت الجثة، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى العام.

تعود أحداث الواقعة، بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا بمصرع ربة منزل غرقًا داخل ترعة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى العام.

غرق ربة منزل في ترعة

وتبين وصول المدعوة «أ س ع» 23 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى جرجا العام، وتقيم بدائرة مركز جرجا «جثة هامدة» ادعاء غرق، وبسؤال زوجها «م.ج» 28 عامًا، وشقيقها «عدي»، 18عامًا، قررا بأنها في أثناء قيام المذكورة بغسيل بعض المفروشات في الترعة المواجهة لمنزلها بالناحية ذاتها انزلقت قدمها وسقطت بها، ما أسفر عن غرقها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

إسفكسيا الغرق سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وعرضت على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.