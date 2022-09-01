استئناف الصيد بشواطئ جنوب سيناء 15 سبتمبر بعد توقف 3 أشهر

تصدر وزارة الزراعة قرارا سنويا بوقف حركة الصيد بكل أنواعه لمدد زمنية محددة، وتختلف هذه المدة بحسب نوع الصيد، إذ تبلغ 3 أشهر لمراكب «السنار» و«الاوت بورد»، وهي فلايك تعمل بموتور، ومن 4 إلى 5 أشهر لمراكب الشنشولا والجر.

والهدف من إيقاف حركة الصيد هو إعطاء الأسماك بمختلف أنواعها فرصة التكاثر والنمو، حيث يكثر في هذه الفترة أسماك الزريعه الصغيرة التي تتحول إلى أسماك كبيرة بعد مرور شهور قليلة.

عودة الصيد 15 سبتمبر

وقال المهندس صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير قرر عودة موسم الصيد مرة أخرى 15 سبتمبر المقبل بالنسبة لمراكب السنار، وفلايك الاوت بورد بالموتور، بعد توقف 105 أيام.

وأضاف «المراغي»، أنه سيُجرى السماح لمراكب الشنشولا بالعودة إلى العمل والصيد مرة أخرى في 15 أكتوبر المقبل.

وتابع، أن إجمالي عدد مراكب الصيد في محافظة جنوب سيناء بلغ 293 مركبا، مقسمة إلى 40 مركب سنار، و253 أوت بورد وشراعي.

عودة مراكب الصيد في خليجي السويس والعقبة

وأكد مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، عودة حرفة مراكب الصيد بالسنار، ومراكب التوت بورد بموتور ثابت 15 سبتمبر المقبل، بعدما أُوقفت في 1 يونيو الماضي، وعودة مراكب حرفة الشنشولا في 15 أكتوبر المقبل بعد إيقافها في 12 مايو الماضي.