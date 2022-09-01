10 معلومات عن نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي، خلال الأيام الماضية، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي نائبا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا، وتقدم «الوطن» 9 معلومات عنه بعدما استطاع قيادة جامعة أسوان لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، حيث كان يشغل منصب مدير مكتب التصنيف الدولي لجامعة أسوان منذ عام 2018.

الإشراف على اللجان المتنوعة

وبحسب البيان الرسمي لمكتب إعلام الجامعة، تتمثل أهم المعلومات الخاصة بنائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا في الآتي:

1- شغل منصب أستاذ إلكترونيات القوى في قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بجامعة أسوان عام 2015.

2- وتدرج في المناصب الإدارية من رئيس قسم الهندسة الكهربية حتي وصل إلى منصب قائم بعمل عميد كلية الهندسة، جامعة أسوان في يوليو 2022.

3- شغل منصب وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث في كلية الهندسة بالجامعة في 2018، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام 2015.

4- شغل عضوية العديد من المجالس واللجان، مثل المجلس الوطني العلمي النوعي للكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي 2022 - 2024، واللجنة الوطنية للفضاء بأكاديمية البحث العلمي 2019 - 2021، ولجنة الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2021، ثم اللجنة الوطنية للتصنيف الدولي.

5- «عرابي» ضمن أفضل 2% من علماء العالم بناءا على إصدار مجلة «POLS BIOLGY» لعامي 2020 و2021.

6- أحد المحكمين العالمين وعضو تحرير العديد من المجلات العلمية التخصصية، وعضو اللجان العلمية للتحكيم بلجان الترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية لتخصص إلكترونيات القوى 2016-2019، و2020-2022.

نوط الامتياز

7- نجح في استقطاب أكثر من 32 مليون جنيه لمركز تطبيقات أبحاث الإلكترونيات الصناعية التابع لكلية الهندسة بجامعة أسوان، عن طريق 20 مشروعا بحثيا وتطبيقيا.

8- طبقا لإحصائيات «Scopus» للدكتور محمد عرابي أكثر من 240 بحثا و2427 مرجعية، ويبلغ معامل التأثير (H-index) 25.

9- شغل منصب الرئيس السابق لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في تخصص إلكترونيات القوى، فرع مصر، وعضو متميز بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية «IEEE Senior Member».

10- حصل على العديد من الجوائز، منها نوط الامتياز في العلوم والفنون من الدرجة الاولى من رئيس الجمهورية عام 2019، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الهندسية عام 2018، وجائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2010، وجائزة الجامعة التشجيعية للعلوم الهندسية 2009.