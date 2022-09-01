قافلة «حياة كريمة» الطبية تواصل عملها في المنيا.. «الكشف والعلاج مجانا»

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير ودعم الريف المصري «حياة كريمة» على قدم وساق، للارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، كما تحرص على أن تجوب بخدمات الدعم الاجتماعي المتنوعة القرى والنجوع الفقيرة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، خاصة المحافظات الحدودية والأكثر فقرا، لتطوير العديد من الخدمات الحياتية المختلفة، كالجانب الطبي والجانب الخدمي والجانب التعليمي وغيرهم.

قافلة المنيا الطبية

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن، منها الجانب الصحي، تستكمل القافلة الطبية التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» عملها في محافظة المنيا اليوم الخميس، للكشف على الأهالي وتوفير الخدمة الطبية لهم بمختلف أشكالها بالمجان، للتخفيف عن كاهلهم.

وأطلقت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، قافلتها الطبية في محافظة المنيا، أمس الأربعاء، وينتهي تقديم الخدمات اليوم الخميس، وتأتي القافلة الطبية بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومديرية الصحة في محافظة المنيا، لتقديم خدمة الكشف والعلاج للمواطنين بالمجان.

التخصصات الطبية

وتقدم القوافل الطبية خدماتها للمواطنين في قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص، وتضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة، وهي: «الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب، والصدر».

يذكر أنّ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، انتهت من إنشاء وإحلال 52 مدرسة ومجمعين خدميين، و3 مجمعات زراعية بمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والعمل ما زال مستمرا من أجل الإحلال الكلي لمدرسة السيد البدوي، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 95%، فضلا عن إنشاء مدرسة إبراهيم الدسوقي، بنسبة تنفيذ 85%.