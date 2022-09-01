طقس البحيرة اليوم.. غائم ونشاط لحركة الرياح ببعض المناطق والعظمى 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس في محافظة البحيرة حارا رطبا نهاراً، مائلا للحرارة رطبا ليلاً، على كل أنحاء المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن ومراكز المحافظة تشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقسا غائما جزئياً، ونشاطا للرياح أحياناً على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً.

حالة البحر المتوسط في شواطئ ادكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1: 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 32 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وتشهد محافظة البحيرة خلال هذه الأيام ثباتا في درجات الحرارة، كما انخفضت عن الأسبوع الماضي الذي بلغت العظمى فيه 35 درجة مئوية.

إقبال المواطنين على شواطئ إدكو

وتشهد شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين، لاسيما أنه الشاطئ الذي يستقبل الزوار في المحافظة، لذا اتخذت الجهات المعنية عدداً من الإجراءات أهمها توفير عيادات متنقلة تجوب الشاطئ لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصطافين، وتقديم الإسعافات الأولية حال تعرض أحدهم للغرق.