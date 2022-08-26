طقس اليوم في البحيرة.. انكسار الموجة الحارة والعظمى تسجل 32 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس اليوم في البحيرة، موضحة أنه حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، وتكون بعض السحب المتفرقة التي تحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا على مدن ومراكز المحافظة.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة، حيث انخفضت درجات الحرارة عن بداية الأسبوع الجاري والتي سجلت 35 درجة وسط موجة من الطقس الحار.

وتشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما الطريق الزراعي والصحراوي وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسباً لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على الأرواح، وشملت التحذيرات أيضا عد تعرض كبار السن لأشعة الشمس وقت الظهيرة نظرا لارتفاع الحرارة.

إقبال متوسط على شواطئ إدكو

وشهدت شواطئ إدكو بالبحيرة إقبالا متوسطا من المصطافين، ووجهت محافظة البحيرة، مديرية الصحة بتوفير عيادات متنقلة تقوم بتقديم الخدمة الطبية للمصطافين منذ بداية فصل الصيف.

طقس الغد في البحيرة

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت سيشهد طقسا غانم جزئيا على البحيرة، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط بشواطئ مدينة إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.