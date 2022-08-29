طقس البحيرة اليوم الاثنين.. ارتفاع درجات الحرارة وتكون شبورة مائية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين في محافظة البحيرة، حار رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً، على كل الأنحاء، مع تكون شبورة خفيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء في البحيرة يكون غائما جزئياً، مع نشاط للرياح أحياناً على بعض المناطق بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

حالة الموج بشواطئ مدينة إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الاثنين 33 درجة مئوية للعظمى، و34 درجة مئوية للصغرى، مع تكون الشبورة الخفيفة على الطرق السريعة والفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث قامت مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير عيادات متنقلة وذلك لمتابعة الحالة الصحية للمصطافين ومحاولة إنقاذهم في حال تعرض أحدهم للغرق وعمل الإسعافات الأولية

ارتفاع في درجات الحرارة

وشهدت البحيرة بداية الشهر الجاري موجة من الطقس الحار، كما ارتفعت درجات الحرارة في البحيرة اليوم ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية، حيث سجلت العظمى بالبحيرة أمس 32 درجة مئوية.