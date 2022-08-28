طقس اليوم في البحيرة: ارتفاع طفيف بالحرارة.. وشبورة خفيفة على الطرق

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن أمس السبت، مع تكون الشبورة الخفيفة على الطرق الفرعية والرئيسية بنطاق المدن والمراكز، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا بمحافظة البحيرة، ما يؤدي لتكون بعض السحب المتفرقة التي تحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، على أن يسود طقس حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا، على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 33 درجة مئوية بارتفاع درجة واحدة عن أمس، فيما بلغت الصغرى 24 درجة.

وأوضحت «الأرصاد»، أن طقس غدا الاثنين في البحيرة سيكون غانم جزئيا، مع وجود نشاط للرياح أحيانا على مختلف نطاق مدن ومراكز المحافظة.

حالة الموج في شواطئ إدكو

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

وتشهد شواطئ مدينة إدكو إقبالا كبيرا من المصطافين من مختلف مدن المحافظة، حيث يعتبر الشاطئ الأوحد في البحيرة، لذا اتخذت المحافظة عددا من الإجراءات لحماية المصطافين، وطبقا لتوجيهات محافظة البحيرة، جرى توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصطافين، لا سيما في حالة تعرض أحدهم للغرق على الشواطئ.