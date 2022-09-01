سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

يحرص الكثيرون مع بداية التعاملات بسوق العملات في البنوك المصرية اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، على مراقبة تحركات العملات وبينها الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الإسترليني في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، حيث جاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 1 سبتمبر 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم، 22.18 جنيه للشراء مقابل 22.36 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.18 جنيه للشراء و22.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib مصر، نحو 22.21 جنيه للشراء مقابل 22.38 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.21 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.35 جنيه للشراء مقابل 22.52جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، نحو 22.25 جنيه للشراء مقابل 22.35 جنيه للبيع.