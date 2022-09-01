141 ألفا و470 أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بكفر الشيخ

أكد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الضمان بإدارة الحماية الاجتماعية، بمديرية الشؤون الاجتماعية بكفر الشيخ، ومنسق عام المديرية لبرنامج «تكافل وكرامة»، أن الدولة تبذل قصار جهدها لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال توفير دخل شهري للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم كل شروط الاستحقاق للحصول علي الدعم المقدم ضمن برنامج «تكافل».

141 ألف أسرة مستفيدة

وأضاف رئيس قسم الضمان بإدارة الحماية الاجتماعية لـ«الوطن»، أن عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة بلغ 431 ألفا و159 أسرة، اُستبعد منها 289 ألفا و752 أسرة، فيما انطبقت الشروط على 141 ألفا و470 أسرة مستفيدة على مستوى قرى ومراكز الإقليم ضمن البرنامج.

ملف الحماية الاجتماعية

وأشار أيضاً إلى أن ملف الحماية الاجتماعية على مستوى كفر الشيخ حقق الكثير من الإنجازات لمساعدة الأسر الفقيرة في التغلب على بعض الأمور الحياتية، وتكفل بالكثير منها، من بينها تحمل دفع مصروفات ونفقات المدارس لأبناء تلك الأسر الفقيرة بهدف بناء مستقبل علمي مستنير لهم دون متاعب.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تقع في الجزء الشمالي لمصر، ويبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين و900 ألف نسمة، وأغلب سكانها يعملون في مهنتي الزراعة وصيد الأسماك.