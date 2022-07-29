محافظ الإسكندرية يستقبل قبطان السفينة اليونانية «إيكاريا»

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، جيوجيوس مانتزوريس، قبطان السفينة اليونانية إيكاريا والوفد اليوناني المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للإسكندرية في إطار التدريب الصيفي السنوي للأكاديمية.

تسهيل زيارة الأماكن السياحية للوفد اليوناني

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال الوفد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الجيدة التي تجمع البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد «الشريف» أن المحافظة على أتم الاستعداد لتسهيل زيارة الوفد لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية.

من جانبه، أكد الوفد اليوناني على قوة العلاقات بين الجانبين، وذلك للتشابه الكبير بين ثقافة وحضارة البلدين، معربين عن سعادتهم بوجودهم على أرض الإسكندرية، وأنهم حريصين على زيارة الأماكن الأثرية في الإسكندرية خلال زيارتهم القصيرة.

السفينة البحرية اليونانية «إيكاريا»

وكانت السفينة البحرية اليونانية «إيكاريا» قد ظهرت خلال سبتمبر من عام 2020 وذلك في رحلتها إلى بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت آنذاك، حيث قامت بتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، بلغ مجموعها أكثر من 145 طنّا وقتها.

جزيرة إيكاريا في اليونان

وتقتبس السفينة اسمها من جزيرة إيكاريا وهي الجزيرة اليونانية التي تقع في بحر إيجة، جنوب غرب جزيرة ساموس بـ10 ميل بحري، كما تشكل إيكاريا بلدية منفصلة ضمن الوحدة المحلية لإيكاريا وجزءا من منطقة شمال إيجة.